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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bayburtlular güne kar yağışıyla uyandı

Bayburtlular güne kar yağışıyla uyandı

- Kar yağışı ve detaylar

Kar Temizliği Karla Mücadele Tonaj Kar Yağışı 

-- Kar manzaraları
-- Çocukların kar keyfi
-- Belediye ekiplerinin çalışması

( BAYBURT ) - BAYBURT

- Bayburt’ta gece saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar, şehri beyaz örtüyle kapladı. Beyaz gelinliğini giyinen Bayburt’ta karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Bayburt'ta aralıklı etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde tipiye dönüşen yağış, kent merkezini beyaza bürüdü. Ağaç ve binaların üzerleri karla kaplandı. Araçlarının üzeri tamamen kardan kapanan vatandaşlar yola çıkmadan önce bir süre kar temizliği yaptı. Belediye ekipleri de ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmasına başladı.
Beklenen kar kent merkezinde sevinçle karşılanırken yüksek rakımlı kesimlerde ise çileye dönüştü. Kar ve tipi dolayısıyla yüksek rakımlı güzergâhlarda ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken ulaşımda aksamalar yaşandı. (AA-AA-Y)
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