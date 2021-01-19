Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Bayburtlu çocukların poşetle kızak keyfi

Bayburtlu çocukların poşetle kızak keyfi

- Çocukların poşetle kızak keyfi

Hava Sıcaklığı Kar Yağışı 

-- Detay ve genel görüntüler

( BAYBURT ) - BAYBURT

- Bayburt’ta kar yağışının ardından buz tutan dik eğimli sokaklarda çocuklar poşetle kızak keyfi yaşadı. Bayburt’ta kar yağışı aralıklarla devam ederken dondurucu soğuklarda etkili oluyor. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Bayburt’ta çocuklar buzlanan sokaklarda poşetle kızak kaymanın tadını çıkardı. Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, poşetlerle dik eğimli sokakta gece saatlerinde dakikalarca kaydı. Düşe kalka kaymanın keyfini süren çocuklar gönüllerince eğlendi. (ÖD-AA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı