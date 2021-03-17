Bayburt ve Erzincan’ın yüksek kesimlerinde ulaşıma kar ve tipi engeli

-- Karla mücadele ekipleri

-- Tır sürücüleri, zincir takanlar, röportaj



( BAYBURT -ÖZEL)- Kar ve tipi Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili oldu BAYBURT



- Bayburt ve Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu. Karla kaplanan ve buzlanan yollarda ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bayburt ve Erzincan kent merkezlerinde gece saatlerinde görülen sulu kar yüksek kesimlerde yoğun kar yağışına dönüştü. Kar ve tipi dolayısıyla yüksek rakımlı güzergahlar tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Bayburt’un Kop Dağı Geçidi ile Vauk Dağı mevkilerinde Erzincan’ın Sakaltutan ve Ahmediye Geçidi ve Pöske Dağında ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri gece boyu kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken tipiden oluşan sürgün sürücülere zor anlar yaşattı. Trafik ekipleri kar ve tipinin etkili olduğu güzergahlarda tedbir alarak sürücülere zincir takmaları ve dikkatli seyretmeleri hususunda uyarılarda bulundu.



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