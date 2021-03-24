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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

- Kar ve detaylar

Güzergah Kar Kalınlığı Sürgün Dolu Yağışı Kar Yağışı 

-- Yollardan görüntüler
-- Kar topu oynayan çocuklar
-- Sürücüler, röportaj ve detaylar

( BAYBURT -ÖZEL) BAYBURT

- Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu. Kent merkezlerinde sağanak ve dolu yağışı görülürken Bayburt ve Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar ve tipi dolayısıyla yüksek rakımlı güzergahlar tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Bayburt'un Kop Dağı Geçidi ile Vauk Dağı mevkilerinde ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bayburt’un Arpalı Beldesinde de sokaklar tamamen kara büründü. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken tipiden oluşan sürgün sürücülere zor anlar yaşattı. Trafik ekipleri kar ve tipinin etkili olduğu güzergahlarda tedbir alarak sürücülere dikkatli seyretmeleri hususunda uyarılarda bulundu. Öte yandan, Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların sağanak şeklinde başlayacağı bölgede, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan'da sıfır, Kars'ta 1, Ağrı'da 2, Erzurum'da 3, Erzincan'da 6, Tunceli'de 7 ve Iğdır'da 9 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 16, Tunceli'de 13, Erzincan'da 10, Ardahan ve Kars'ta 9, Erzurum ve Ağrı'da 7 derece olacağı tahmin ediliyor. Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ise Palandöken'de 128, Sarıkamış'ta 95 ve Konaklı'da 91 santimetre ölçüldü. Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.
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