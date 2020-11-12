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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bayburt ve Erzincan’da arabaların camları buz tuttu

Bayburt ve Erzincan’da arabaların camları buz tuttu

Buz tutan araç camları

Hava Sıcaklığı Uttu 

-Camları kazıyan sürücü ve soğu hava
-Eksi 1'i gösteren araç termometresi

( BAYBURT ) BAYBURT

- Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düştüğü Bayburt ve Erzincan’da park halindeki araçların camları buz tuttu. Yüksek kesimlerde dağların zirvelerine kar yağmasının ardından yerleşim yerlerinde de hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında seyretmeye başladı.
Gece saatlerinde Bayburt’ta araç termometreleri eksi 3, Erzincan’da da eksi 1’i gösterdi. İşe gitmek için arabasının yanına giden sürücüler ise otomobillerin camlarının buz tuttuğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Çimlerin de buz tuttuğu illerde sürücüler otomobillerinin camlarını temizledi. Öte yandan, Bayburt ve ilçelerinde siste etkili olurken görüş mesafesi Erzurum yolunda zaman zaman 10 metreye kadar düştü.
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