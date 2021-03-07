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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Bayburt’un yüksek kesimlerinde Mart karı etkili oldu

Bayburt’un yüksek kesimlerinde Mart karı etkili oldu

- Kar yağışı havadan görüntüler

Yağmurlu Hava Sıcaklığı Güzergah Kar Yağışı Irak 

-- Kar ve detaylar, çalışmalar
-- Yüksek rakımlı güzergahlar

( BAYBURT -ÖZEL-DRONE) BAYBURT

- Bayburt’ta günlerdir süren sıcak hava, geceden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Mart karı yüksek kesimlerde etkili oldu. Mart ayına sıcak bir havayla giren Bayburt gece başlayan hafif yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayının yedisinde yüksek kesimler yeniden beyaz örtüye büründü. Kar yağışı ile birlikte özellikle yüksek rakımlı geçit güzergâhlarda sürücüler yavaş ve dikkatli ilerlemek durumunda kaldı. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde havanın çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği belirtildi. Kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacak yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı bölgede rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvette esecek. Kar yağışının etkili olduğu Bayburt’ta hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken bugün ve yarın aralıklı kar yağışı görüleceği kaydedildi.
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