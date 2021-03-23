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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Bayburt’tan Yusufeli’ne yardım eli

Bayburt’tan Yusufeli’ne yardım eli

Samanların kamyona yüklenmesi

Geçmiş Olsun 

-Yardım eden çiftçinin konuşması

( BAYBURT ) BAYBURT

- Bayburt’ta bir çiftçi, Yusufeli’ne bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangında zarar gören çiftçilere bir nebzede olsa yardım için kamyon dolusu saman gönderdi. Bayburt’un Arpalı beldesinde yaşayan çiftçi Abdulhamit Kostik, Artvin’in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde çıkan yangında zarar gören çiftçilere destek olmak amacı ile bir kamyon samanı gönderdi. İmece usulü kamyona yüklenen saman çuvalları Yusufeli’ne gönderildi. Abdulhamit Kostik, “Yusufeli Dereiçi köyündeki yangından dolayı yangın zedelere geçmiş olsun diliyorum. Üretici kardeşlerimize bir kamyon saman gönderiyorum. Ulaştırma konusunda da bize yardımcı olan Bayburt Valiliğine teşekkür ederim.” dedi.

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