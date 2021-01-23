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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bayburt’ta Sibirya soğukları yaşanıyor

Bayburt’ta Sibirya soğukları yaşanıyor

Belediye ekiplerinin yolları tuzlaması

Hava Sıcaklığı Kar Yağışı Irak 

-Soğuk detayları buz görüntüleri
-Röportaj ve detaylar

( BAYBURT ) BAYBURT

- Bayburt’ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye kadar düştüğü. Bayburt’ta önceki günlerde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye kadar düştüğü Bayburt’ta süs havuzları ve şadırvanlar buz tutarken vatandaşlar ise soğuklardan olumsuz etkilendi. Sibirya soğuklarının etkisini gösterdiği Bayburt’ta sabah iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar soğuklardan korunmak için atkı, bere ve eldivenlerle kendilerini korudu. Buzlanma ve don olayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu.
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