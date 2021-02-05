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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Bayburt’ta lapa lapa kar yağışı

Bayburt’ta lapa lapa kar yağışı

Bayburt kent merkezinde kar yağışı ve detaylar

Akalan Su Baskını Kar Manzaraları Yağan Kar Yağışı 

-Röportaj ve kar manzaraları

( BAYBURT ) BAYBURT

- Bayburt'ta etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Lapa lapa yağan kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla birlikte esnaf iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Kara yolu yol ağında bulunan Bayburt - Gümüşhane arasındaki Vauk Dağı ve Bayburt-Erzurum arasındaki Kop Dağı Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşandığı, sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği bildirildi.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, " Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.
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