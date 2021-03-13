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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bayburt’ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı

Bayburt’ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı

- Soğuk ve buz detayları

Hava Sıcaklığı Meteoroloji Uttu Kar Yağışı 

-- Donan dereler
-- Kar, kış görüntüleri

( BAYBURT ) - BAYBURT

- Bayburt’ta kar yağışının ardından soğuk hava tekrardan etkisini artırdı. Demirözü ilçesinde ağaç dalları, dereler buz tuttu. Yüksek kesimlerde dün ve önceki gün etkili olan kar yağışının ardından Bayburt’ta hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Soğuk hava gölet ve derelerin yüzeyinin buz tutmasına neden oldu. Demirözü ilçesinde de buz tutan ağaç dalları görsel şölen oluşturdu. Yüksek kesimlerde ilgili ekiplerin kar ve buzla mücadele çalışmaları devam ederken meteorolojiden kentte havanın parçalı ve çok bulutlu olarak geçeceği; gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği belirtildi. Dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olunmasına dikkat çekildi. (AA-AA-Y)
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