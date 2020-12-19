Bayburt’ta kar yağışı etkili oluyor

-Şehirler arası güzergahlarda karayolları ekipleri ve detaylar



( BAYBURT -ÖZEL) BAYBURT



- Bayburt’ta dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Ekipler karla mücadele çalışmasına hız verdi. Kar yağışı Bayburt'u beyaza bürüdü. Yağışla birlikte yollarda olumsuzluklar yaşanmaması için merkezde Bayburt Belediyesi ekipleri kar sıyırma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Şehirlerarası güzergâhlarda Karayolları, köylerde ise İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı.

Ekipler yağışın devam ettiği bölgelerde acil durumlara öncelik veriyor. Karayolları ekipleri yüksek dağ geçitlerinde ve şehir geçişlerinde çalışmalarına devam ederken Bölge Trafik ekipleri, Bayburt - Erzurum arası Kop Dağı, Bayburt - Gümüşhane Vauk Dağı güzergâhını kullanacak sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.



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