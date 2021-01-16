Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bayburt'ta kar keyfi

Bayburt'ta kar keyfi

Vatandaşların kartopu keyfi ve detaylar

Kuşburnu Kar Kalınlığı Yağan Kar Yağışı Kışla 

-Röportaj ve detaylar

( BAYBURT ) BAYBURT

- Bayburt’ta yağan karın ardından vatandaşlar kartopu oynayarak karın keyfini yaşadılar. Bayburt'a 11 kilometre uzaklıkta olan merkeze bağlı Gez köyünde yoğun kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımı etkilemezken köyde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Köyün yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Karın bu sene Bayburt'a az yağdığını ifade eden Gez köyü sakinlerinden Cafer Demirer, "Bizim memleketimiz kış memleketi. O kışlar eskidendi. Eskisi gibi kar, kış olmuyor. Önceden buralarda 2 metre kar vardı, şimdi kar mı var. Eskiden buralarda kardan kuşburnu ağaçları, diğer ağaçlar gözükmezdi" şeklinde konuştu.
Karın yağmasına sevinen köy sakinleri, çocuklarla birlikte karın keyfini kartopu oynayarak çıkardı. Öte yandan Bayburt merkezde de gece saatlerinde aralıklarla yağan kar, yerini soğuk hava ve rüzgara bıraktı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı