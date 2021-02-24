Bayburt'ta buz tutan gölet ve akarsular kartpostallık görüntüler oluşturdu

-- Aktüel görüntüler

-- Buz üzerinde çocuklar ve röportaj



( BAYBURT -ÖZEL-DRONE) BAYBURT



- Soğuk havanın etkili olduğu Bayburt’ta gölet ve akarsuların yüzeyi dondu. Kış mevsiminin çetin geçtiği illerden Bayburt'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Kent merkezinden geçen Çoruh Nehri de soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu. Bayburt-Kelkit yolu üzerinde bulunan Demirözü Baraj gölünün yüzeyi soğuklarla birlikte buz tuttu. Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulanması amacıyla inşa edilen Demirözü Barajı gölünün de yüzeyi buz tuttu. Kafes balıkçılığının yapıldığı baraj gölündeki balık kafesleri, buz kütlesinin altında kaldı. Havadan da görüntülenen baraj gölünde seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Çocuklar buz tutan göl üzerinde yürüyüş yapmanın tadını çıkardı.



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