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Bayburt’ta 100- 150 yıllık sandıkların yer aldığı 'Sandıkların Hikâyesi' yarışması sona erdi
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bayburt’ta 100- 150 yıllık sandıkların yer aldığı 'Sandıkların Hikâyesi' yarışması sona erdi

Bayburt’ta 100- 150 yıllık sandıkların yer aldığı 'Sandıkların Hikâyesi' yarışması sona erdi

- Yarışma öncesi kadınların halayı, drone görüntüler

Yarış El Emeği Göz Nuru Çeyrek Altın Gram Altın Çeyrek 

-- Sandıkların Hikayesi yarışması ve detaylar
-- Sandıkların hikayelerinin anlatılması ve duygulu anlar, ağlayanlar
-- Kenan Yavuz ve kadın komite başkanıyla röportajlar ve detaylar

( BAYBURT ) - (Özel) BAYBURT

- Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde bulunan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde düzenlenen ve 100-150 yıllık sandıkların yer aldığı 'Sandıkların Hikâyesi' yarışması sona erdi. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ile Üreten Eller Bayburt Kadın Festival Komitesi ortaklığınca "Sandıkların Hikâyesi" adlı yarışma düzenlendi.
Yarışmada jürinin ön elemesinden geçen 100- 150 yıllık 10 adet sandık sergilenerek hikâyeleri anlatıldı. Geçmişin güzel günlerine perde aralamak ve gelecek nesillere bu güzelliklerin aktarılmasını sağlamak için düzenlenen yarışmada bazı sandıkların hikâyeleri katılımcıları duygulandırdı. Yarışma sonunda birinci gelen iki sandığa çeyrek altın, diğer yarışmacılara ise gram altın hediye edildi. Yarışmayla ilgili bilgi veren Kenan Yavuz, “Sandıklar; Anadolu’nun ruhudur, el emeği göz nuru çeyizlerin buluşma mekânıdır. Hatıraların, nice sırların, mutlulukların ve hüzünlerin, evlerin en güzel köşelerinde zamana meydan okuyan güzellikleridir. Kültür mirasımızı görünür kıldığımız için Avrupa’da yılın müzesi olduk. Çünkü biz kaldık, Anadolu kaldık. Etkinliği birlikte organize ettiğimiz Üreten Eller Bayburt Kadın Festival Komitesi üyelerine, başkanına teşekkürler” dedi.
Öte yandan yarışma öncesinde kadınlar bol bol halay çekerek eğlenceli dakikalar yaşadı. (AA-AA)
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