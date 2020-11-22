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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
BAYBURT - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

BAYBURT - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

- Cumhuriyet Caddesi ve Tarihi Saat kulesi çevresinden görüntüler - Ekiplerin sokak denetiminden görüntüler Bayburt Bayburt 'ta uygulama kapsamında kentin en işlek noktalarından ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Cumhuriyet Caddesi ile Tarihi Saat Kulesi çevresinde sessizlik hakim oldu. Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken, kontrollere başlayan ekipler, iş yeri sahipleri, sürücüler ve vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı. Kentin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişileri dışarıda bulunmamaları konusunda bilgilendiriyor.

Polis Polis Ekipleri Trol 

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