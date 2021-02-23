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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
BAYBURT - Soğuk hava etkili oluyor

BAYBURT - Soğuk hava etkili oluyor

- Şair Zihni Kent Ormanı'ndaki kameriyelerde oluşan buz sarkıtları - Kısmen buzla kaplanan süs havuzu - Kısmen buz tutan Çoruh Nehri Bayburt 'ta soğuk hava etkili oluyorBAYBURT (AA) - Bayburt 'ta dondurucu soğuklar nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatılarında 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.Kış mevsiminin çetin geçtiği illerden Bayburt 'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü kentte, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.Kent merkezinden geçen Çoruh Nehri de soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu.Vatandaşların rağbet ettiği Şair Zihni Kent Ormanı'ndaki kameriyelerde de buz sarkıtları oluştu, süs havuzu kısmen buzla kaplandı.

Buz Sarkıtları Uttu 

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