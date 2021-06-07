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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BAYBURT - Nehirde mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

BAYBURT - Nehirde mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

- İtfaiye erinin nehre inerek köpeği çıkarması Bayburt 'ta nehirde mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardıBAYBURT (AA) - Bayburt 'ta, düştüğü nehirdeki köprünün kirişinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Bayburt Belediyesi Zabıta İhbar Hattı'nı arayan vatandaşlar, bir köpeğin, düştüğü Çoruh Nehri'ndeki Çarşı Köprüsü'nün kirişinde mahsur kaldığını bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, nehirdeki hayvanı yaptıkları çalışma ile kurtardı.Köpek ekiplerce salıverildi.

Mahsur Kaldı Köpek Bild Hayvan 

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