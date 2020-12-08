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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Bayburt merkeze mevsimin ilk karı yağdı

- Bayburt merkeze mevsimin ilk karı yağdı

GÖRÜNTÜ SIRALAMASI:

Güzergah Kar Temizliği Karla Mücadele Kar Yağışı Kışla 

-- Bayburt kent merkezinde kar ve detaylar
-- Beyaza bürünen kent, araç sürücüsünün kar temizliği
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-GÖRÜNTÜ: 0812206901 "BAYBURT MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI" KODUYLA FTP'DEN TÜNELE GEÇİLDİ
-GÖRÜNTÜ: 1 DAKİKA 50 SANİYE
-GÖRÜNTÜ: HD
-HABER: ÖZELDİR

( BAYBURT ) BAYBURT

- Bayburt’ta kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Dün gece yarısı aralıklı devam eden kar yağışı sabah saatlerinde kenti beyaza bürüdü. Cadde ve sokakları beyaza bürüyen kar yağışı, yeşil alanları beyazın güzelliğiyle kapladı. İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, beyaz örtüyü görünce mutlu oldu. Kar yağışı, ilçeler ve bağlı köylerinde de etkili oldu. Bayburt’ta belediye tarafından kışla rampasına yapılan kar ve buz eritme sistemi sayesinde araçların sorun yaşamadığı da görüldü.
Kar yağışı yüksek kesimlerde ise etkili oldu. Rakımı yüksek geçit noktalardaki güzergahlarda ilgili ekipler karla mücadele çalışmasına start verdi. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, kar yağışının Bayburt’ta aralıklı bugün ve yarın devam edeceği belirtildi. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmekte olduğu kaydedildi. (AA-AA)
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