BAYBURT - Karla mücadele çalışmaları sürüyor

- Ekiplerin karla mücadele çalışmasından görüntülerKarla mücadele çalışmaları sürüyorBAYBURT (AA) - Bayburt İl Özel İdaresi ekiplerince yüksek kesimlerdeki köy yollarında kar temizleme çalışmaları yapılıyor.Aydıntepe ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgelerde kapalı yolları açmaya çalışıyor.Ekipler, ilçeye 23 kilometre uzaklıktaki Günbuldu köyünde kar ve tipinden dolayı mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine 5 saatlik çalışmanın ardından bu köyün yolunu ulaşıma açtı.İl Özel İdaresi ve ilçelerdeki şantiye şefliklerine bağlı ekipler, zorlu doğa koşullarına rağmen karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
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