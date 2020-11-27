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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
BAYBURT - Karla mücadele çalışmaları sürüyor

BAYBURT - Karla mücadele çalışmaları sürüyor

- Ekiplerin karla mücadele çalışmasından görüntülerKarla mücadele çalışmaları sürüyorBAYBURT (AA) - Bayburt İl Özel İdaresi ekiplerince yüksek kesimlerdeki köy yollarında kar temizleme çalışmaları yapılıyor.Aydıntepe ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgelerde kapalı yolları açmaya çalışıyor.Ekipler, ilçeye 23 kilometre uzaklıktaki Günbuldu köyünde kar ve tipinden dolayı mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine 5 saatlik çalışmanın ardından bu köyün yolunu ulaşıma açtı.İl Özel İdaresi ve ilçelerdeki şantiye şefliklerine bağlı ekipler, zorlu doğa koşullarına rağmen karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kar Temizleme Kar Kalınlığı Köy Yolları Karla Mücadele 

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