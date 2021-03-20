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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BAYBURT - Karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

BAYBURT - Karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

- Ekiplerin mahsur kalan vatandaşlara ulaşması - Ekiplerin dağ yolunda araçla ilerlemesi Bayburt 'ta karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldıBAYBURT (AA) - Bayburt 'un Aydıntepe ilçesine bağlı Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle araçta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'e gitmek için yola çıkan 3 kişi, Soğanlı Dağları'ndaki 2 bin 400 rakımlı Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kaldı.Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından mahsur kalan kişilere ulaştı. Herhangi bir sağlık sorunları bulunmayan kişilerin yerleşim yerine ulaşmaları sağlandı.

Mahsur Kaldı Jandarma Bild 

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