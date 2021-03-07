BAYBURT - Kar yağışı etkili oluyor

- Kentte etkili olan kar yağışı Bayburt 'ta kar yağışı etkili oluyorBAYBURT (AA) - Bayburt 'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle kar yağışı etkili olmaya başladı. Kentte bir süredir yüksek seyreden hava sıcaklıklarının ardından dün gece başlayan yağmur, bugün yerini kara bıraktı.Aralıklı devam eden yağış nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.Meteoroloji yetkilileri, Bayburt 'ta hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi ve kar yağışının aralıklarla yarın da etkili olmasının beklendiğini kaydetti.
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