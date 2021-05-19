Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BAYBURT - Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle açtığı çağrı merkezinde 40 genci istihdam ediyor

BAYBURT - Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle açtığı çağrı merkezinde 40 genci istihdam ediyor

- Çağrı alan çalışanlardan görüntüler - Girişimci Nazan Meyram Küçükosman ile röportaj - Çağrı merkezi çalışanı Şeyda Nur Arslan ile röportajBAYBURT (AA) - BEŞİR KELLECİ - Bayburt lu kadın girişimci, devlet desteğiyle kurduğu çağrı merkeziyle gençlere iş imkanı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.İstanbul'da yaşayan 2 çocuk annesi Nazan Meyram Küçükosman, yıllar önce ayrıldığı Bayburt 'ta gençleri düzenli gelir elde edecekleri bir işe kavuşturmak istedi.Bunun üzerine memleketi Bayburt 'a dönen lise mezunu Küçükosman, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvurarak girişimcilik eğitimi aldı.Eğitimini tamamlayan Küçükosman, KOSGEB'in hibe desteğiyle kent merkezi ve Aydıntepe ilçesine "NZN Çağrı Merkezi" adıyla iki şubeli çağrı merkezini kurdu.Hayali olan iş yerine devlet desteğiyle kavuşan Küçükosman, kentteki 40 genci istihdam etmenin mutluluğunu yaşıyor.Küçükosman, AA muhabirine, İstanbul'da birçok alanda faaliyet gösteren aile şirketinde çalıştığını, daha sonra yatırım yapmak için 3 yıl önce memleketi Bayburt 'a döndüğünü söyledi.

Gençlere hızlı bir şekilde iş imkanı sağlamak için çağrı merkezi sektörüne girdiğini belirten Küçükosman, "İstanbul'daki aile şirketimizde birçok alanda faaliyette bulundum. 3 yıl önce bir şirket kurarak kendi şehrime yatırım yapmayı düşündüm ve çağrı merkezi sektörüne girdim. Aydıntepe ilçesi ve Bayburt merkez olmak üzere 2 çağrı merkezini şehrime kurdum. Gençlerimize istihdam konusunda bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalışıyorum." dedi.
Küçükosman, çağrı merkezinde özel şirketlerin yanı sıra bazı kurum ve kuruluşların çağrılarının karşılandığını ifade etti.
Gençlerin çağrı merkezinde hem kendilerini geliştirdiğini hem de düzenli olarak istihdam edildiğini dile getiren Küçükosman, "Değişime ve gelişime açık olan gençlerimiz var. Ben elimden geldiği kadar bu sektörün geleceğin işi olduğu için yardımcı oluyorum. Çalışanlarımın da bu konuda mutlu olduğunu düşünüyorum. Hem kendilerini geliştirip hem de aile bütçelerine destek oluyorlar." diye konuştu.
Devletin kadın girişimcilere her zaman destek verdiğini vurgulayan Küçükosman, şunları kaydetti:"Ben kadın girişimci olarak devletin verdiği desteklerin tümünden hemen hemen faydalandım, faydalanmaya da devam edeceğim. Hanımlarımıza muhakkak bu tür girişimde bulunmalarını tavsiye ederim." - "Pandemi döneminde bizim için kurtarıcı oldu"Çağrı merkezi çalışanı Şeyda Nur Arslan da "Pandemi sürecindeyiz ve küçük şehirlerde iş bulma olanağımız çok az olduğu için Nazan hanımın sağlamış olduğu iş olanağı bizim için kurtarıcı oldu. Burada çalışmaktan çok mutluyuz. Bize bu fırsatı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kadın Girişimci Muhabir Ağrı Merkez Girişimcilik Çağrı Merkezi 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement