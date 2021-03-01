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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bayburt güne karla uyandı

Bayburt güne karla uyandı

- Kent merkezinden kar yağışı ve detaylar

Güzergah Karla Mücadele Kaldırımlar Kar Yağışı 

-- Beyaza bürünen cadde ve sokaklar
-- Kartopu oynayan aile

( BAYBURT ) - BAYBURT

- Bayburt'ta sabaha karşı etkisini arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü, vatandaşlar güne karla uyandı. Kar yağışı Bayburt'ta sabah saatlerinde etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte kentte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Güne karla uyanan esnaf, belediye ekiplerine yardımcı olup işyerlerinin önlerini süpürerek, vatandaşların kaldırımda rahat yürüyebilmeleri için çaba sarf etti. Yollardaki ve kaldırımlardaki gizli buz tehlikesine karşın Bayburt Belediyesi kar küreme çalışması başlatarak, temizlik görevlilerince kaldırım ve sokaklar temizlendi. Kar yağışı yüksek rakımlı güzergahlarda daha etkili oldu. Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karla mücadele çalışmasına start verdi. (AA-AA-Y)
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