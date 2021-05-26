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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BAYBURT - Çıkan yangında 5 ev, 3 ahır ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi

BAYBURT - Çıkan yangında 5 ev, 3 ahır ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Evlerin yanması Bayburt 'ta çıkan yangında 5 ev, 3 ahır ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldiBAYBURT (AA) - Bayburt 'ta çıkan yangında 5 ev, 3 ahır ile 2 samanlık zarar gördü.Alınan bilgiye göre, merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Güneydere köyünde, Ercan Bayrakoğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Köy sakinlerinin müdahalesine rağmen alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki diğer ev, ahır ve samanlıklara sıçradı.İhbar üzerine bölgeye gelen Bayburt Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin çevrede başka evlere sıçramaması için yoğun çaba harcadı.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında 5 ev, 3 ahır ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.Öte yandan Vali Cüneyt Epcim ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, köye gelerek incelemelerde bulundu.

Samanlık Yangına Müdahale 

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