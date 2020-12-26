Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bayburt buz kesti

Bayburt buz kesti

drone görüntüsü

Hafta Sonu Karla Mücadele Uttu 

-Buz tutan göletler ve detaylar

( BAYBURT -ÖZEL-DRONE)- Eksi 20 dereceyi bulan soğuk havada göletlerin yüzeyi buzla kaplandı BAYBURT

- Kar yağışının ardından dondurucu soğuk havanın etkili olduğu Bayburt adeta buz kesti. Geceleri eksi 20 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle göletlerin yüzeyi kısmen buz tuttu, çeşmeler dondu. Kış mevsiminin kendini iyice hissettirdiği Bayburt’ta soğuk hava etkisini artırdı. Kar yağışıyla birlikte zeminin beyaza büründüğü Bayburt’ta karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Gece yaşanan aşırı soğuk, normal hayat akışını güçleştiriyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte sessizlik hakim olurken evlerinde vakit geçiren birçok vatandaş yaktıkları sobanın üzerinde kestane ve patates közlemesi yaparak keyifli kış günü geçirmeye çalışıyor. Kar ve soğuk havanın daha fazla etkili olduğu Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde ise akarsular, çeşmeler dondu, göletlerin yüzeyini kısmen buz kapladı. Yüzeyi donan göletler adeta Sibirya’yı aratmadı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement