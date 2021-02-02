Bayat ekmekler çöp olmuyor

--Bayat ekmeklerin toplanması

--Bayat ekmeklerin ördeklere verilmesi



( DENİZLİ ) -- Pamukkale Belediyesi, bayat ekmek kutuları ile tonlarca ekmeği çöpe atılmaktan kurtarıyor DENİZLİ



- Pamukkale Belediyesi, bayat ekmek kutuları ile tonlarca ekmeği çöpe atılmaktan kurtarıyor. 750 noktada bulunan kutulardan toplanan ekmekler sokak hayvanları ve Kocaçukur’daki kaz ve ördeklerin beslenmesine kullanılıyor. Pamukkale Belediyesi, ilçede bayat ekmeklerin çöpe atılmasını engellemek amacıyla 750 noktaya bayat ekmek toplama kutusu koydu. Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri düzenli olarak bu kutularda biriken bayat ekmekleri topluyor. Bu sayede yılda tonlarca ekmek çöpe atılmaktan kurtulurken, toplanan ekmekler sokak hayvanları ile Kocaçukur’daki kaz ve ördeklerin beslenmesinde kullanılıyor. Toplanan bayat ekmeklerin bir bölümü de Denizli Büyükşehir Belediyesinin himayesinde olan Sokak Havanları Barınağı’na teslim ediliyor. Ekmekler çöp olmuyor Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ülkemizde bir günde yaklaşık 6 milyon ekmeğin, yılda ise 2,1 milyar adet ekmeğin çöpe gittiğine dikkat çekerek, “Ülkemizde maalesef ekmek israf çok yüksek boyutlarda. Pamukkale Belediyesi ilçemizde bu israfın önüne geçmek için önemli bir uygulamaya hayata geçirdi. İlçemizde 2020 yılında sayısı 750’ye ulaşan bayat ekmek kutuları ile hem farkındalık oluşturmak, hem de ekmeklerin çöpe gitmesini önlemeyi hedefliyoruz. Bu kutularda toplanan bayat ekmekleri, sokak hayvanları ile Pamukkale’mizin güzelliğine güzellik katan Kocaçukur’da bulunan kaz ve ördeklerin beslenmesinde kullanıyoruz. Kalan miktarı da Büyükşehir Belediyemizin himayesinde olan Sokak Havanları Barınağımıza teslim ediyoruz. Vatandaşlarımızdan evlerindeki bayat ekmekleri çöpe atmayarak kendilerine en yakın bayat ekmek kutusuna bırakmaları konusunda duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Hepimizin hedefi, israfı azaltarak emeğimizin boşa gitmesini engelleyerek, mili ekonomimize destek olmak” diye konuştu.

(MB-Y)



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