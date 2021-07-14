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Bayan kuaföründe korkutan yangın
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bayan kuaföründe korkutan yangın

Bayan kuaföründe korkutan yangın

Yoğun dumandan görüntü

İstiklal Caddesi Esnaf Yangın Altın İstiklal 

-Ekiplerden görüntü

( BURSA )-Bayan kuaförü alevlere teslim oldu BURSA

- Orhangazi’de istiklal caddesi üzerinde bulunan bir bayan kuaföründe henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda alevlerin kapladığı dükkandaki yangına İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, kuaför sahibi ise yanan işyerini şaşkın gözlerle seyretti. Yangın saat 19.30 sıralarında Orhangazi’de Camikebir Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki bir bayan kuaförde meydana geldi. Alınan bilgilere göre işyeri sahibi tarafından kapatıldıktan kısa bir süre sonra bayan kuaföründe yangın çıktı. Çevredeki esnafın fark etmesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Yoğun duman altında müdahale İtfaiye ekipleri alevlere teslim olan işyerine müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle müdahalenin zor yapıldığı yangın ekiplerin uzun uğraşları sonrasında kontrol altına alındı. Yangını haber alır almaz olay yerine gelen Bayan Kuaför işletme sahibi Necla Yıldız ise dükkanının yangının endişeli gözlerle izledi. Polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.
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