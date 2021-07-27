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- Batum’da şiddetli yağış sele neden oldu
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
- Batum’da şiddetli yağış sele neden oldu

- Batum’da şiddetli yağış sele neden oldu

-Sular altında kalan arabalar

Yolcu Uçağı Bild Şiddetli Yağış Altın Uluslararası 

--Cadde ve sokaklardan detay

( TİFLİS ) TİFLİS

- Gürcistan’ın Batum kentinde şiddetli yağışlar nedeni ile meydana gelen sellerde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Gürcistan’ın Türkiye ile sınırında bulunan Batum kentinde şiddetli yağışlar nedeni ile sel meydana geldi. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, birçok ev ve işyerine su bastı. Kentin merkezinin caddelerinde ulaşım durma noktasına gelirken, araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte zorlandı. Kentte seller nedeni ile ölen ya da yaralanan olmazken, Batum Havalimanı’nda uluslararası uçuşlar geçici olarak askıya alındı. Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, Kiev'den Batum'a sefer yapan bir yolcu uçağının yoğun yağış nedeniyle geçici olarak Tiflis Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı aktarıldı. Batum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise, kentte iyileştirme çalışmalarının başladığı belirtilerek, şehirdeki sorunların kısa sürede çözüleceği bildirildi.

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