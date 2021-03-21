Batman ve Elazığ'da Nevruz Bayramı kutlandı

- Öğrencilerin halay çekmesi - Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin’in gelişi - Vali Şahin ve eşi Ebru Şahin’in halay çekmesi - Vali Şahin ve beraberindekilerin yumurta tokuşturması - Pilav ikramı - Vali Şahin’in konuşması - Ateş üzerinden atlanması - ELAZIĞ - Elazığ'da Nevruz Bayramı kutlaması - Kutlama etkinliklerinden görüntüler - Mehteran takımının gösterisi - Etkinlik kapsamında örste demir dövülmesi, yumurta tokuşturulması ve Nevruz ateşinin üzerinden atlanması - Etkinliğe katılan çocuklara ve gençlere hediyeler verilmesi - Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın konuşmasıBATMAN/ELAZIĞ (AA) - Batman ve Elazığ'da Nevruz Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Batman Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Vali Hulusi Şahin tarafından nevruz ateşi yakıldı.Nevruzun birliğin, beraberliğin ve kardeşliğini bayramı olduğunu belirten Şahin, bayramı Batman 'da coşkuyla kutladıklarını söyledi.
Salgından dolayı kutlamaların tedbirler eşliğinde gerçekleştirildiğini ifade eden Şahin, "Nevruza tam da uygun bir şekilde birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin şenliğini Batman 'da gerçekleştiriyoruz." dedi. Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ElazığElazığ Belediyesi ve Gençlik Merkezince Kültür Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Mehter takımının gösterisinin ardından Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve katılımcılar demir dövdü, yumurta tokuşturdu, yakılan nevruz ateşinin üzerinden atladı.Şerifoğulları, etkinliğe katılan çocuklara ve gençlere çeşitli hediyeler verdi.Etkinlikte konuşan Şerifoğulları, her yıl olduğu gibi bu yıl da baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'nı barış ve huzur içerisinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Nevruz Bayramı'nın asırlardır aynı coşku ve heyecanla kutlandığını ifade eden Şerifoğulları, "Ecdat yadigarı Nevruz Bayramı bolluk ve bereketin sembolü, kardeşliğin, sevginin ve barışının temsilidir. Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş gönül coğrafyamızın ortak değerlerinin yaşatıldığı bu günde yine sevgiden, kardeşlikten bahsediyoruz. Bugün sevginin, barışın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin çemberinde bir aradayız, gönül gönüleyiz." diye konuştu.
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