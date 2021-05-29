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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BATMAN - Tarlada etçil çekirge görüldü

BATMAN - Tarlada etçil çekirge görüldü

- Mercimek hasadının yapıldığı tarla - Tarlada bulunan etçil çekirgeden detaylar - Etçil çekirgenin yürüyüşünün kamerayla takip edilmesi Batman 'da tarlada etçil çekirge görüldüBATMAN (AA) - Batman 'ın Gercüş ilçesinde bir tarlada etçil çekirgeye rastlandı.Çiftçi Hasan Bıçakçı, tarlasında mercimek hasadı yaparken yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirge buldu.Bıçakçı, 2 yıldır bu büyüklükte çekirgeler gördüğünü belirterek, "Otların arasında bir şeyin yürüdüğünü fark ettim. Başta yengeç sandım, yaklaştığımda dev bir çekirge olduğunu gördüm." dedi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan da boyu 20 santimetreye kadar ulaşabilen bu türün, özellikle geceleri avlanan etçil çekirge olduğunu söyledi.

Arpa ve mercimek hasadından sonra çekirgelerin yoğun görüldüğünü belirten Kaplan, "Ekinlerin biçilmesiyle yiyecek bulamayan çekirgeler yerleşim noktalarına geliyor." ifadesini kullandı.

Uzunlu Asad Kamera 

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