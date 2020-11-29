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29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
BATMAN - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

BATMAN - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

- Boş kalan sokak, cadde ve parklar.Siirt ve Batman 'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründüSİİRT (AA) - Siirt ve Batman 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.Kovid - 19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 05.00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00'de başladı.
Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Hükümet Bulvarı'nın yanı sıra kentin işlek yerlerinden Güreş, Cumhuriyet ve Hakkı Akyüz caddeleri sessizliğe büründü.Polis ekipleri, kısıtlamanın başladığı anonsuyla kentin belirli noktalarında denetim yaptı. - Batman Batman 'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.Kısıtlamaların başlamasıyla kentin en işlek alanları olan Turgut Özal Bulvarı ve Atatürk Parkı sessizliğe büründü.Polis ekipleri kısıtlamayla birlikte kentin birçok noktasında uygulama yaptı. Ekipler, araçları tek tek durdurarak gerekli izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti.

Koronavirüs Trol 

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