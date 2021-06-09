Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BATMAN - Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın görev yaptığı okulda anıldı

BATMAN - Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın görev yaptığı okulda anıldı

- Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın görev yaptığı okul - Okul girişinde hatıra defterinin imzalanması - Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın mesai arkadaşlarının "Magosa Limanı" türküsünü seslendirmeleri - Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için oluşturulan alana karanfil bırakılması - Zeynelabidin Camisinde mevlit okunmasıŞehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın görev yaptığı okulda anıldıBATMAN (AA) - Batman 'ın Kozluk ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın görev yaptığı okulda anıldı.İlk görev yeri Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Yalçın ve tüm şehitler için Zeynelabidin Camisinde mevlit okundu.Mevlidin ardından Yalçın'ın öğretmenlik yaptığı okulda anma programı düzenlendi.
Programa katılanlar okul girişindeki deftere şehit öğretmen hakkında duygularını ve düşüncelerini yazdı.Yalçın'ın şehit olmadan kendi emekleriyle yaptığı müzik sınıfında arkadaşları tarafından "Magosa Limanı" türküsü seslendirildi.Türkünün ardından şehit öğretmenin fotoğrafının olduğu masaya karanfiller bırakıldı.Programa, Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, kurum temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

Öğretmenler Müzik Öğretmeni Öğretmen Teröristler Öğretmenlik 

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement