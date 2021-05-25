BATMAN - Saman yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

- Gercüş Tabelası - Saman kamyonunun uzaktan çekimi - Saman kamyonun yakından çekimi - Saman balyaları - Ambulansın gidişiSaman yüklü kamyon devrildi: 3 yaralıBATMAN (AA) - Batman 'ın Gercüş ilçesinde saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Nurettin Durmaz (45) yönetimindeki saman yüklü 06 FF 1066 plakalı kamyon, Başar köyü yakınlarında tarlaya devrildi.Kazada, sürücü Durmaz ile kamyonda bulunan Şemsettin Çimen (60) ve Berat Durmaz (12) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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