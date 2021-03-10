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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BATMAN - Öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 22 yaralı

BATMAN - Öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 22 yaralı

- Devrilen öğrenci servisinden görüntü - Vatandaşların olay yerine gitmesi - Devrilen araçtan görüntü Batman 'da öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 22 yaralıBATMAN (AA) - Batman 'ın Sason ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 öğrenci öldü, 22 öğrenci yaralandı.Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, ilçeye bağlı Gürgenli köyü yakınlarında şarampole devrildi.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 2 öğrenci öldü, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 22 öğrenci yaralandı.Yaralılar ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki ve Batman 'daki hastanelere kaldırıldı.Jandarma ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı.

İlk Müdahale Jandarma Güvenlik Önlemi Öğrenci Servisi Sağlık Ekipleri 

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