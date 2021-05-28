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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Batman merkezli 2 ilde FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

Batman merkezli 2 ilde FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

Batman Emniyet Müdürlüğü tabelasından detay

Askeri Öğrenci Terör Örgütü Öğrenciler Silahlı Terör Örgütü Askeri Personel 

-Terör şube müdürlüğü tabelasından detay
-Gözaltına alınan askeri personel ve öğrencilerden detay
-Gözaltına alınanlar araçlara bindirilmesinden detay
-Araçların emniyetten çıkmasından detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman merkezli 2 ilde, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında üst rütbeli askerlerin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'askeri mahrem' yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, aralarında askeri personel ve öğrencilerin bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 5 şüpheli şahsın yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik olarak Batman merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Batman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 2 astsubay ve askeri okuldan ilişiği kesilen 1 askeri öğrenci olmak üzere toplam 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. (OA-YRT
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