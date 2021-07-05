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BATMAN - Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BATMAN - Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti

BATMAN - Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti

- Memur Sen Batman İl Başkanı Mehmet Ergin'in konuşması Batman 'da Memur - Sen üyeleri seyyanen zam talep ettiBATMAN (AA) - Memur - Sen Batman Şubesi üyeleri kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.Şube binasında bir araya gelen sendika üyeleri adına basın açıklaması yapan Memur Sen Batman İl Başkanı Mehmet Ergin, yaptığı açıklamada, bugün haziran ayı enflasyon rakamının açıklandığını ve böylelikle kamu görevlilerinin 2021 yılı 6 aylık zam oranına eklenecek enflasyon oranının belirlendiğini belirtti.
Ergin, şunları kaydetti:"Kamu görevlisi devletin yükü değil gücüdür. Türkiye'den memurların refahına düşen payı istiyoruz. Seyyanen zam talebini her zemin ve şartta dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Gelin kamu görevlilerini ferahlatacak değişimi hayata geçirelim. Seyyanen zam çağrımız, bu kapsamda görülmeli, gelir kayıpları giderilmelidir."

Haziran Ayı Basın Açıklaması Enflasyon Rakamı Enflasyon Oranı Kamu Görevlileri 

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