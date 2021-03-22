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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BATMAN - Kovid-19 nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri yeniden başladı

BATMAN - Kovid-19 nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri yeniden başladı

- Tren garı tabelası - Gardan bilet alan yolcu - Trendeki yolcular - Gar Müdürü Şazil Baran ile röportaj - Yolculardan Mehmet Beyazıt ile röportajBATMAN (AA) - Batman 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferlerine yeniden başlandı.Diyarbakır - Batman ve Batman - Diyarbakır arası yapılacak seferler için TCDD Batman Gar Müdürlüğünde ilk yolcular karşılandı.Gar müdürü Şazil Baran, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl mart ayından bu yana tren seferlerine Kovid - 19 tedbirleri kapsamında ara verildiğini hatırlattı.Bugün itibarıyla seferlerin yeniden başladığını belirten Baran, yolculara salgın tedbirlerine uygun bir şekilde hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Baran, yolculardan maske takmalarını, gara geldiklerinde HES kodlarını hazırlamalarını istediklerini dile getirerek, "Çünkü HES kodu olmadan bilet satışı gerçekleştirememekteyiz. İlerleyen zamanda el verdiği ölçüde Kurtalan - Ankara seferini yapan Güney Ekspresinin de çalışmasını umuyoruz." dedi.
Yolculardan Mehmet Beyazıt, tren seferlerinin başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Tren yolculuğunun ucuz olmasının yanı sıra konforlu olduğunu anlatan Beyazıt, "Güvenli bir yolculuk için maskeme dikkat edeceğim." diye konuştu.

Koronavirüs Bilet Satışı Tren Seferleri 

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