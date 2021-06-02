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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BATMAN - Jandarma Karakolunun açılışı gerçekleştirildi

BATMAN - Jandarma Karakolunun açılışı gerçekleştirildi

- Jandarma Karakolu tabelası - Karakol girişi - İstiklal Marşı ve saygı duruşu - Karakol açılışı ve kurdele kesimi - Batman Valisi Hulusi Şahin'in konuşması - Karakolun gezilmesi - Vali ve komutanların makamda oturmasıJandarma Karakolunun açılışı gerçekleştirildiBATMAN (AA) - Batman 'da Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapımı tamamlanan Örmegöze Jandarma Karakolu törenle açıldı.Vali Hulusi Şahin, jandarma karakolunun açılışı amacıyla düzenlenen törende, güvenlik hizmetinin bir numaralı hizmet olduğunu söyledi.

Vatandaşın can güvenliği olmazsa kalan hizmetlerin bir anlam ifade etmediğini aktaran Şahin, "Yani siz yol, su getirin ama insanlarda eğer can korkusu varsa bunların bir kıymeti kalmaz. Bundan dolayı güvenlik hizmetlerinden taviz vermeyeceğiz." dedi.
Karakolun hayırlı olmasını dileyen Şahin, OSB'de bir yüksekokul da yapılacağını bildirdi.Açılışın ardından Vali Şahin ve davetliler, hizmete giren karakolu gezdi.Törene, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ve Batman Sanayi ve Ticaret Odası (BATSO) Başkanı Abdulkadir Demir katıldı.

Jandarma Karakolu General Jandarma Saygı Duruşu Can Güvenliği 

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