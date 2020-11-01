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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Batman'daki satırlı cinayetin zanlısı Diyarbakır'da yakalandı

Batman'daki satırlı cinayetin zanlısı Diyarbakır'da yakalandı

Katil zanlısı polis aracından inmesinden detay

Polis Aracı Bıçaklı Saldırı Katil Zanlısı Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

-Katil zanlısı Adliye getirilmesinden detay
-Batman Adliyesinden detay
-Genel detaylar

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da geçtiğimiz gün satır ve bıçak saldırısıyla vahşice öldürülen AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Tolga Genç’in ağabeyi Erkan Genç’in katil zanlısı Diyarbakır’da yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Batman Turgut Özal Bulvarında, AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Tolga Genç’in ağabeyi Erkan Genç (35), E.E. isimli şahsın satır ve bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralanan Genç, kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç'in hayatını kaybettiği saldırı, güvenlik kameralarına yansıdı. İlk bıçak darbesinin ardından bir iş yerine kaçarak sığınan Genç’i kovalayan E.E., iş yerinde de satırla saldırısına devam etti. Olaydan sonra zanlıyı yakalama çalışması başlatan Batman Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili tespit etti. Polis, zanlının cinayeti işledikten sonra Diyarbakır’a kaçtığını belirledi. Batman ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışması ile cinayet zanlısı E.E., yakalanarak Batman’a getirildi Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
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