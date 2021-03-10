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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Batman’daki kazada 2 kardeş hayatını kaybetti

Batman’daki kazada 2 kardeş hayatını kaybetti

Olay yerinden ve hastaneden görüntüler (Sabah geçilen arşiv)

( BATMAN ) BATMAN

Hastane 


- Batman'ın Sason ilçesi Gürgenli köy mevkiinde 2 kişinin öldüğü 24 kişin yaralandığı kazada hayatını kaybedilenlerin kardeş oldukları öğrenildi. Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Öğrencileri taşıyan minibüs 300 metreden uçuruma yuvarlandı. Minibüste bulunan 7’si ağır 24 kişi yaralandı 2 kişi ise hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 18 yaşındaki Selim Barlık ve 16 yaşındaki Yasemin Barlık'ın kardeş oldukları öğrenildi. Yaralıların tedavisi devam ediyor.
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