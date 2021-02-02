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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Batman'da yoğun sis kazayı beraberinde getirdi

- Batman'da yoğun sis kazayı beraberinde getirdi

Olay yeri

İlk Müdahale Jandarma Trafik Kazası 

-kazaya karışan otomobil ve minibüs görüntüsü
-jandarma olay yerinde inceleme yapması
-görüntü detayı

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'ın Gercüş ilçesinde, yoğun sis nedeni ile görüş mesafesinin düştüğü yolda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Batman Hasankeyf karayolu Üçyol köyü mevkiinde meydana geldi. Yoğun sis altında, Batman istikametinden Gercüş istikametinde giden 01 AET 623 plakalı otomobil, Gercüş istikametinden Batman istikametinde seyir halindeki 47 ABB 219 minibüs ile çarpıştı. Olayda Abdülsamet T. (16) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine yapılan ilk müdahalesinin ardından Hasankeyf Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (SÖ-YRT
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