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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Batman’da uyuşturucu tacirlerine eş zamlı operasyonda 16 kişi göz altına alındı

Batman’da uyuşturucu tacirlerine eş zamlı operasyonda 16 kişi göz altına alındı

Emniyet müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda elde edilen görüntüler

( BATMAN ) BATMAN

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- Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından 86 uyuşturucuyu tacirleri ve kullanıcısına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi yakalanarak göz altına alındı. Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Seyitler Mahallesinde torbacılık yöntemiyle uyuşturucu ticareti yaparak, toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik başlatılan planlı çalışma kapsamında; 18 şüpheli şahsın uyuşturucu madde sattıkları, 68 şüpheli şahsın ise kullanmak için uyuşturucu madde satın aldığı tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 3,84 gram metamfetamin, 4,22 gram esrar, 53 gram sentetik kannabinoid, 24 sentetik ecza, 0,81 gram eroin, 3 uyuşturucu hap, kuru sıkı tabanca, tabancaya ait 60 mermi, ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edilen 3 bin 25 lira para ele geçirildi. Yakalanan şahısların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
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