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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Batman’da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Batman’da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Zanlıların emniyetten çıkarılması

( BATMAN ) BATMAN

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- Batman’da 11 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 9’u tutuklanarak cezaevin gönderildi. Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, torbacılık yöntemi ile uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 10kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 44 kilo esrar, 5.88 gram toz esrar, 1,09 gram bonzai maddesi, 44 gram metamfetamin, 1.37 gram eroin, 2 adet hap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişiden 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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