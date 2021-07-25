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Batman’da trafik kazası: 4 yaralı
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Batman’da trafik kazası: 4 yaralı

Batman’da trafik kazası: 4 yaralı

-Kaza yapan kamyonetten genel detay

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri Direksiyon 

--Kaza yapan kamyonetten detay
--Olay yerine gelen vatandaşlardan detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’dan Kozluk’a giden kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Batman’a bağlı Kozluk ilçesinin girişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (AK-AKK-Y)
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