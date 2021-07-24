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Batman'da trafik kazası: 3 yaralı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Batman'da trafik kazası: 3 yaralı

Batman'da trafik kazası: 3 yaralı

Olay yeri kazaya karışan iki araç görüntüsü

İlk Müdahale Polis Trafik Kazası Polis Ekipleri 

-Görüntü detayı

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'ın Gercüş ilçesinde pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Koyuncu Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan Aslan (50) yönetimindeki 07 GTU 86 plakalı pikap, Mehmet Ziya Künkül yönetimindeki 25 AAD 691plakalı hafif ticari araca arkadan çarparak metrelerce sürükledi. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gercüş Devlet Hastanesine sevk dildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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