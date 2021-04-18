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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Batman’da tekstil fabrikasında korkutan yangın

Batman’da tekstil fabrikasında korkutan yangın

yangına müdahale çalışmaları

Tekstil Fabrikası Fabrika Yangına Müdahale Trol 

-Olay yeri
-Yangının söndürülmesinin ardından tekstil fabrikasından görüntü
-Detay görüntüler

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'da tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda tekstil fabrikası küle döndü. Edinilen bilgilere göre Batman Bayındırlık Mahallesi Siirt çevre yolu üzerinde Taner Yazıcı’ya ait olduğu belirtilen tekstil fabrikasından sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Batman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tekstil fabrikasında büyük maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (EA-YRT
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