Batman’da şüpheli çanta polisi alarma geçirdi

-Batman belediyesi karşısındaki sokakta unutulan bavuldan yakın çekim detay

-Güvenlik önlemini alan polislerden detay

-Bavulun sahibinin bavulu açmasından detay



( BATMAN ) BATMAN



- Batman Belediyesinin karşısındaki sokakta bir kaldırımda unutulan bavul polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Batman Belediyesinin karşısındaki sokakta bir kaldırımda unutulan bavulun içinde bomba olduğu şüphesiyle tedirgin olan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Polis, şüpheli bavulun sahibine bir iş yerinin kamerasında bakarak tespit etti. Olay yerine gelen bavulun sahibi bavulu polis kontrolünde açtı. Şahıs içindeki eşyaları tek tek çıkartıp, polis ekiplerine gösterdi. Bavuldan şahsın kişisel eşyaları çıkınca, çevredeki esnaf rahat bir nefes alırken polis ekiplerince kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı. (AK-AKK-Y)

