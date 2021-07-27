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Batman’da su kanalına düşen ineği vatandaşlar kurtardı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Batman’da su kanalına düşen ineği vatandaşlar kurtardı

Batman’da su kanalına düşen ineği vatandaşlar kurtardı

Su kanalına düşen inekten ve onu kurtarmaya çalışan vatandaştan detay

Su Su Kanalı 

-İneğin su kanalı içerindeki çırpınışından detay
-Yardıma gelen ikinci vatandaşın ineği düştüğü su kanalından kurtarmasından detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde sulama amaçlı yapılan ve etrafında hiçbir önlem alınamayan su kanalına bir inek düştü. Olay, Batman Kozluk’a bağlı Yeniçağlar köyünde meydana geldi. Tarımda sulama amaçlı yapılan ve etrafında hiçbir önlem alınmayan su kanalına su içmek isteyen bir inek düştü. Çevrede bulunan iki vatandaşın durumu son anda fark edip olaya müdahale etmesi ile inek düştüğü yerden çıkarıldı.
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