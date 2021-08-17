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Batman’da şifalı olduğuna inanılan içme suyu ziyaretçi akınına uğruyor
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Batman’da şifalı olduğuna inanılan içme suyu ziyaretçi akınına uğruyor

Batman’da şifalı olduğuna inanılan içme suyu ziyaretçi akınına uğruyor

Çeşmeye gelen vatandaşlardan görüntü

Hastalık Ziyaretçiler İçme Suyu Böbrek Taşı Şifalı Su 

-Çeşmede su doldurmaya çalışanlardan detay
-Halit Kısa'nın konuşması
-çeşme suyundan görüntü
-Nebiha Kolehan'ın konuşması
-köye gelip konaklayan vatandaşlardan görüntü

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'ının Sason ilçesine bağlı Yolüstü köyündeki doğal maden suyu çeşmesi başta böbrek taşları olmak üzere birçok hastalığa şifalı olduğuna inanan vatandaşların akınına uğruyor. Sason ilçesi Yolüstü köyünde bulunan çeşmeye yurdun dört bir yanından ziyaretçi geliyor. Köylüler çeşmeden akan suyun şifalı olduğunu ve birçok rahatsızlığa da iyi geldiğini öne sürüyor. Çeşmeden akan suyun iltihaplanma, kireçlenme ve böbrek taşı gibi rahatsızlıklara iyi geldiğine inanan ziyaretçiler, köye gelerek günlerce köyde konaklayıp sudan içerek şifa bulmaya çalışıyor. 10 yıldır çeşmeye gidip geldiklerini belirten vatandaşlardan Halit Kısa, ''10 yıldır bu suyu biliyoruz. Çok faydalı olduğunu biliyoruz. Bu şifalı suyun özellikle böbrek ve bağırsak hastalıklarına çok iyi geldiği söyleniyor. Biz de şifa bulmak için buraya geliyoruz. Herkesi bu çeşmeye davet ediyorum'' dedi.
''Ablam bu su sayesinde ameliyat olmaktan kurtuldu'' Şifa bulmak amacıyla Diyarbakır’ın Silvan ilçesinden içme suyuna gelen vatandaşlardan Nebiha Kolehan, ''Bu çeşmeye gelenler şifa bularak gidiyor. Yanımda bulunan bu ablam 7 yıldır çeşmeye gidip geliyor. Normalde bende taş vardı, ameliyat olmam gerekiyordu. Çok şükür ameliyata gerek kalmadı diyor. Annemin de her iki böbreğinde taş vardı, bunun için getirdik. İnşallah şifasını bulur” diye konuştu.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, günlerce köyde konaklayarak hem suyu içiyor, hem de kaplara doldurup götürüyor. (EA-YRT-
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