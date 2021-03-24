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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Batman’da şiddetli rüzgar cami minaresini yıktı

Batman’da şiddetli rüzgar cami minaresini yıktı

Cami minaresi yıkılmasından detay

Camii Nadan Allah Cami Minaresi Şiddetli Rüzgar 

-Cami minaresi yıkıldığı enkazdan detay
-Cami bahçesinden detay
-Cami imamı Çetin Karakaya röportaj
-Genel detaylar

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da etkisini sürdüren sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Sason ilçesine bağlı Yolüstü köyünde şiddetli rüzgara dayanamayan cami minaresi yıkıldı. Batman’ın Sason ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar yıkıma neden oldu. Sason ilçesine bağlı Yolüstü köyünde gece saatlerinde camii minaresi şiddetli rüzgar ve fırtınaya dayanamayarak yıkıldı. Cami imamı Çetin Karakaya, "Maalesef dün gece fırtınadan dolayı minaremiz devrildi. Hamdolsun maddi hasarla atlattık. Hiçbir vatandaşımıza bir şey olmadı, bu sevindirici bir olay. Allah bizleri bütün musibetlerden belalardan muhafaza eylesin. Hem devletimizin hem resmi kurumlarımızın vatandaşlarımızın desteği ile inşallah camimizi eski haline getireceğiz, daha güzelini yapacağız. Allah bizi daha büyük musibetlerden muhafaza buyursun inşallah" dedi.

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